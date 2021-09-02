Индийские врачи полагают, что смертельное заболевание разносят комары.

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии дети начали страдать от лихорадки неизвестного происхождения. У заболевших наблюдается высокая температура, многие жалуются на боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. В некоторых случаях наблюдается сыпь на ногах и руках.

Как сообщает BBC, на сегодня жертвами этого заболевания стали по меньшей мере 50 человек, преимущественно несовершеннолетние. Несколько сотен больных госпитализированы. При этом ни у кого из погибших не было положительного теста на COVID-19.

Сейчас Индия медленно восстанавливается после опустошительной волны коронавируса, но смерти в Уттар-Прадеш спровоцировали в обществе панические настроения. В СМИ появились заголовки о "загадочной лихорадке".

Индийские врачи полагают, что причиной нового смертельного заболевания стала лихорадка денге – вирусная инфекция, переносчиками которой являются комары. На это указывает, в частности, снижение количества тромбоцитов в крови больных – симптом тяжелой формы заболевания. Пациенты с лихорадкой гибнут очень быстро, особенно дети.

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Лихорадка денге циркулирует в странах тропической зоны сотни лет, на сегодня около 70% всех случаев фиксируют в Азии. Известны четыре вируса – возбудителя болезни.

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Автор: Дмитрий Захаров