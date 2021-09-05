В Посольстве США отмечают, что груз состоит из 60 тысяч флаконов инновационных лекарственных препаратов, которые используются при лечении COVID-19.

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19.

Об этом в субботу вечером, 4 сентября, сообщило Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"При содействии Посольства в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности по получению данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины в США", - говорится в сообщении.

Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности Посольство, является общественной неприбыльной и неполитической организацией, работающей в 60 странах мира.

Отмечается, что груз состоит из 60 тысяч флаконов "инновационных лекарственных препаратов" Bamlanivimab и Etesevimab, которые используются против COVID-19.

Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США.

"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - отметили в посольстве.

Теперь груз должны растаможить и доставить в 24 области Украины. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.

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Автор: Катерина Комолова