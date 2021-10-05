Решение о выплатах компенсаций, которые составят $674, принял Верховный суд страны.

Власти Индии выплатят компенсацию за каждую человеческую смерть, которая произошла от осложнений коронавириса.

Решение о выплатах компенсаций, которые составят $674, принял Верховный суд страны. Сейчас в Индии зарегистрировано более 400 тыс. смертей от COVID-19.

Деньги смогут получить "ближайшие родственники умерших" в течение месяца после подачи обращения. Компенсацию предоставят лишь в том случае, если официальной причиной смерти в свидетельстве будет значиться именно коронавирус.

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Выплаты будут осуществляться из бюджетов штатов. Из-за этого решения возникла дискуссия. Одни штаты в Индии заявили, что выплаты - это значительное давление для них, а деньги должны давать федеральные власти. Другие штаты решили выплачивать вдвое больше. Около 20 семей уже получили компенсации, передает ТСН.

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Автор: Виолетта Орлова