Пара воспользовалась вспомогательными репродуктивными технологиями.

В Индии 70-летняя женщина родила первенца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

О случае, произошедшем в отдаленной деревне Кемора в индийском штате Гуджурат, рассказал информационный портал Loop.

Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Малдхари находятся в браке 45 лет. Они годами безуспешно пытались завести ребенка, прежде чем воспользовались вспомогательными репродуктивными технологиями.

"Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что у них не может быть ребенка в таком возрасте. Но они настояли. Они сообщили, что многие из членов их семей сделали подобным образом. Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел!" - признался доктор Нареш Бханушали.

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Напомним, в Индии родился ребенок с тремя головами. О ребенке с редким дефектом в Уттар-Прадеше было объявлено 12 июля 2021 года. Младенец родился в результате нормальной беременности.

Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.

Две дополнительные головы соединены с задней частью "нормальной" головы младенца и покрыты волосами. Они кажутся тяжелыми, но их владелец не проявляет признаков боли, когда взрослые поднимают их.

Автор: Денис Прядко