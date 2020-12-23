В стране действуют строгие ограничения, в том числе комендантский час.

В Греции власти запретили колядовать на рождественские праздники. Это сделали для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода"со ссылкой на Ekathimerini, которое цитирует заместителя министра гражданской защиты Греции Никоса Хардалиаса.

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Он уточнил, что церквям разрешат принимать верующих лишь 25 декабря - на Рождество, а также Новый год и Богоявление (6 января). В зависимости от размера храма внутри можно будет одновременно находиться 25-50 лицам при условии надетой маски.

В Греции продолжит действовать комендантский час с 21:00 до 5:00, его соблюдение будет усиленно контролировать полиция.

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В стране за сутки 21 декабря подтвердили еще 853 случая коронавирусной инфекции, а также 83 смерти вследствие COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано свыше 132 тысячи случаев этого заболевания.

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Автор: Юрий Годован