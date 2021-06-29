По данным правительства, примерно треть из одиннадцатимиллионного населения Греции полностью привита от COVID-19.

Греция предложит молодежи наличную карточку на сумму 150 евро в обмен на получение дозы вакцины от COVID-19 до конца года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на правительство, около 940 тысяч греков в возрасте от 18 до 25 лет, которые получат первую дозу вакцины до конца года, будут иметь право на получение денежного бонуса "pass free".

"С первым уколом вакцины (они) получат карточку со 150 евро на счету", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече министров. - "Это долг перед молодежью, подарок в благодарность".

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Им позволят потратить его на летних каникулах и культурных мероприятиях с 15 июля.

По данным правительства, примерно треть из одиннадцатимиллионного населения Греции полностью привита.

На прошлой неделе Греция прекратила обязательное ношение масок для лица на открытом воздухе. С понедельника полностью привитые греки также могут ходить на работу или в тренажерный зал без необходимости тестирования.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко