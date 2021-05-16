Некоторым гражданам желательно пройти повторную вакцинацию уже осенью.

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), считают, что жителям Германии вероятно придется сделать повторную прививку от коронавируса, самое позднее - в 2022 году.

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Как сообщает DW, такое заявление в интервью изданиям медиагруппы Funke сделал председатель комиссии Томас Мертенс.

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку", - объяснил он.

В то же время эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) указал, что иммунная защита после прививки держится полгода. Так что некоторым жителям ФРГ придется проходить повторную вакцинацию уже осенью.

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Автор: Дмитрий Захаров