В связи с этим противники коронавирусных ограничений объявили массовую мобилизацию.

В Германии ужесточили карантин из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Новые ограничения сегодня начали действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. Другие федеральные земли присоединятся к этим мерам завтра, сообщает Deutsche Welle.

Так, в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге, по крайней мере до 11 января, сделавшим прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домовладения, не считая детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберге в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5:00. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.

В связи с этим противники коронавирусных ограничений объявили массовую мобилизацию. Демонстрации запланированы на сегодня в нескольких городах.

Ситуация с коронавирусом в Германии

В рождественские дни в Германии продолжалась вакцинация против коронавируса. Федеральное правительство достигло поставленной в середине ноября цели - сделать 30 млн прививок к концу года. На сегодняшний день введено около 147 млн доз вакцины.

В то же время, согласно официальным данным, в настоящее время в ФРГ невакцинированными остаются 21,7 млн человек (26,2% населения). Из них 4 млн - в возрасте от 0 до 4 лет (4,8% населения), для которых вакцины еще не разработаны.

Уже в январе в Бундестаге могут состояться первые дебаты о введении в стране обязательной вакцинации, без которой, по мнению экспертов, невозможно остановить пандемию. На сегодняшний день принято решение сделать вакцинацию обязательной для работников клиник и домов престарелых. До 15 марта все их сотрудники должны подтвердить, что полностью вакцинированы.

Между тем уровень заражаемости коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на 100 тыс. населения.

В целом за все время пандемии в Германии коронавирусом заразилось уже 7 млн 005 тыс. 289 человек, количество летальных исходов от COVID-19 и его последствий достигло 110 тыс. 433.