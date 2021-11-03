На вопрос одного из членов совета ХДС, будет ли новый карантин, Меркель ответила, что это вариант только для непривитых людей.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о дальнейших ограничениях для непривитых от коронавируса людей на заседании федерального исполнительного комитета ХДС.

Канцлер обеспокоена ростом числа инфицированных людей и увеличением числа заболевших в больницах.

На вопрос одного из членов совета ХДС, будет ли новый карантин, Меркель ответила, что это вариант только для непривитых людей, пишет SPIEGEL, ссылаясь на участников встречи, передает "Европейская правда".

Из-за быстро растущего числа инфекций федеральная земля Саксония ранее объявила, что 8 ноября введет в действие новый закон о защите от коронавируса. В документе определены новые правила использования масок и суровые меры для непривитых от коронавируса.

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Закон больше не определяет количество инфицированных в качестве наиболее важного показателя, а ставит на первое место так называемую частоту госпитализаций. В часности, принимается во внимание уровень госпитализации за семь дней на 100 тыс. жителей. Единых федеральных предельных значений не существует.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая