Общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Германии возросло до 4 709 488.

В Германии второй день фиксируются рекордные показатели суточных заражений коронавирусом.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), вчера COVID-19 заболели еще 37 120 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии в стране, пишет РБК-Украина.

Общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Германии возросло до 4 709 488.

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Отметим, что показатель COVID-заражений в Германии вырос за последние семь дней в среднем до 169,9 на 100 тысяч жителей, а предварительно составил 154,5 и 139,2. Еще на прошлой недели в стране фиксировали 24 668 случаев за сутки.

Напомним, абсолютный максимум в стране был зафиксирован 22 декабря 2020 года и составил 197,6 на 100 тысяч жителей Германии.

Вместе с тем большинство немцев считают, что все совершеннолетние жители страны должны обязательно привиться от COVID-19, пишет DW. Однако треть населения не хочет, чтобы их обязывали проходить вакцинацию.

Согласно исследованию, 57% жителей Германии поддерживают обязательные антиковидные прививки. А 74% респондентов считают, что люди определенных профессий, особенно те, кто связан с медициной, должны обязательно пройти вакцинацию.

Однако правительство страны не спешит делать такой шаг и обязывать граждан прививаться от коронавируса. В то же время около половины граждан поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.

Напомним, Ангела Меркель, которая покидает пост канцлера Германии, обеспокоена ростом COVID-заболеваемости в стране и призвала немцев проявлять больше решимости в борьбе с коронавирусом.

"Текущие показатели госпитализации и смертности вызывают у меня сильное беспокойство... Это должно беспокоить нас всех", - отметила Меркель.

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Автор: Виктория Гордиенко