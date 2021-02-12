Ученые утверждают, что как только источник вируса покидает помещение, концентрация инфекции в воздухе заметно снижается за несколько минут.

Новое исследование показало, что регулярное проветривание и вентиляция в помещении существенно снижает концентрацию вирусной инфекции в воздухе.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Yle.

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В результатах исследования ученых Хельсинкского университета также говорится, что как только источник вируса оставляло помещения, концентрация инфекции в воздухе заметно снижалась лишь за несколько минут.

Исследователи создали модель распространения вируса, подобного коронавирус, в ресторанном помещении.

В ходе исследования стало известно, что вирус заполнял просторное помещение всего за 15 минут.

Доцент микробиологии, вирусолог Нина Атанасова заявила, что это подтверждает предположение, что в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.

С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 107 миллионов зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Из них более 60 миллионов уже выздоровели, но 2 355 774 пациенты умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

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Автор: УНИАН