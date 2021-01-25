Ученые отмечают, что принимать и любить свое тело надо, но бороться с лишними килограммами все же необходимо.

Ученые из Европейского университета в Мадриде провели исследование, чтобы понять, действительно ли люди с лишним весом могут считаться здоровыми, если занимаются физической активностью.

Эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья полумиллиона испанцев разного пола, средний возраст которых составлял 42 года, пишет Buro 24/7.

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Участников эксперимента разделили на несколько групп по весовой категории: 42% с нормальным индексом массы тела, 41% с избыточным весом и 18% с ожирением. При этом, специалисты учли физическую активность подопытных и состояние их сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что физическая активность при любом весе человека может влиять на его состояние здоровья в положительную сторону. Однако, независимо от уровня активности, у людей с избыточным весом общее состояние организма все равно был значительно хуже, чем у тех, у кого нормальный вес.

Итак, ученые опровергли миф о том, что можно быть пухленьким и здоровым. Это значит, что принимать и любить свое тело надо, но бороться с лишними килограммами все же необходимо.

"Наши результаты опровергают представление о том, что физически активный образ жизни может полностью свести на нет пагубные последствия избыточного веса и ожирения", - подытожил результаты доктор Алехандро Люсия.

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Автор: УНИАН