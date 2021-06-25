Принятая резолюция рекомендует государствам, входящим в ЕС, наладить регулярные медосмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечению бесплодия.

В Европарламенте одобрили резолюцию об абортах, которая рекомендует в 27 странах ЕС обеспечить женщине право на легальный и безопасный аборт.

Как сообщает Reuters, документ вызвал ожесточенные дебаты, но большинство оказалось сторонниками абортов.

378 голосов было за документ, 255-против. В документе сказано, что пандемия осложнила доступ многих женщин, которые «имеют решающее значение для сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин».

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В Европе это довольно острый вопрос, поскольку несмотря на достаточно демократичное отношение к абортам в одних странах, в Польше, например, «правительство ввело фактический запрет на аборты»

Принята резолюция рекомендует государствам, входящим в ЕС, наладить регулярные медосмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечение бесплодия, а также бороться с «менструальною бедностью» (так называют недостаток денег у девушек или женщин на средства личной гигиены).

Сторонники документа считают, что он поможет укрепить сексуальное и репродуктивное здоровье и демократические права человека. Противники резолюции заявили, что доступ к аборту не улучшит здоровье женщин и что право на жизнь имеет основополагающее значение.

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Автор: Виктория Гордиенко