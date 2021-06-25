В Европарламенте одобрили резолюцию об абортах, которая рекомендует в 27 странах ЕС обеспечить женщине право на легальный и безопасный аборт.
Как сообщает Reuters, документ вызвал ожесточенные дебаты, но большинство оказалось сторонниками абортов.
378 голосов было за документ, 255-против. В документе сказано, что пандемия осложнила доступ многих женщин, которые «имеют решающее значение для сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин».
Читайте такжеВ США два штата ввели ограничения на аборты
В Европе это довольно острый вопрос, поскольку несмотря на достаточно демократичное отношение к абортам в одних странах, в Польше, например, «правительство ввело фактический запрет на аборты»
Принята резолюция рекомендует государствам, входящим в ЕС, наладить регулярные медосмотры, улучшить доступ к противозачаточным средствам и лечение бесплодия, а также бороться с «менструальною бедностью» (так называют недостаток денег у девушек или женщин на средства личной гигиены).
Сторонники документа считают, что он поможет укрепить сексуальное и репродуктивное здоровье и демократические права человека. Противники резолюции заявили, что доступ к аборту не улучшит здоровье женщин и что право на жизнь имеет основополагающее значение.
Вас также могут заинтересовать новости
- Женщины, родившие путем кесарева сечения, реже беременеют в дальнейшем - ученые
- Наибольшее количество абортов проводится в странах, где они запрещены - исследование
- Байден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортам
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram