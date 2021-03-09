Свежие данные показывают, что более агрессивный "британский" штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось.

С 11 марта в Эстонии будут действовать жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса. Они вводятся по меньшей мере на месяц.

Читайте такжеВ Эстонии резко увеличилось число заболевших коронавирусом: в стране ужесточают ограничения Это связано с быстрым распространением в стране «британского» вида коронавируса, говорится в сообщении правительства.

«Свежие данные показывают, что более агрессивный "британский" штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе»,— сказала премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, ситуация серьезная по всей Эстонии, а особенно критическая в Таллине и северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.

В Эстонии на дистанционное обучение переводят всех детей и подростков. Закрываются магазины, общепит, публичные мероприятия. На улицах вводится правило «2+2» — вместе могут быть два человека (за исключением семей), они должны находиться от других людей в двух метрах. Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера, передает kommersant.

Коронавирус в Эстонии

В Эстонии 1–7 марта было зарегистрировано максимальное число зараженных COVID-19 за неделю с начала эпидемии — больше 9,4 тыс. Общее число достигло 76,2 тыс. Умерло около 700 человек.

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Автор: УНИАН