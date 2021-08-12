Европейское агентство по лекарственным средствам изучает новые возможные побочные эффекты двух COVID-вакцин. На нежелательные последствия прививок пожаловалось небольшое количество людей, которым укололи мРНК-вакцины
Об этом пишет Reuters.
Некоторые пациенты, получившие вакцины компаний Pfizer и Moderna, пожаловались на три новых побочных эффекта. В ЕС проверят, связаны ли они с прививкой.
Читайте такжеИзбавиться от "шапочки из фольги". Ответы на самые главные вопросы про прививки от COVID-19Люди жаловались на такие побочные эффекты:
- многоформная эритема – одна из форм кожной аллергической реакции;
- гломерулонефрит - воспаление почек;
- нефротический синдром - поражение почек с большой потерей белка с мочой.
Как ранее сообщал УНИАН, у однодозовой вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson, которая должна в скором времени появиться в Украине, увеличился список побочных эффектов. К нежелательным реакциям после вакцинации добавили синдром Гиена-Барре.
Выявили 108 случаев развития указанного синдрома после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Один из случаев оказался летальным.