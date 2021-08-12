Речь идет об мРНК-вакцинах.

Европейское агентство по лекарственным средствам изучает новые возможные побочные эффекты двух COVID-вакцин. На нежелательные последствия прививок пожаловалось небольшое количество людей, которым укололи мРНК-вакцины

Об этом пишет Reuters.

Некоторые пациенты, получившие вакцины компаний Pfizer и Moderna, пожаловались на три новых побочных эффекта. В ЕС проверят, связаны ли они с прививкой.

Читайте такжеИзбавиться от "шапочки из фольги". Ответы на самые главные вопросы про прививки от COVID-19Люди жаловались на такие побочные эффекты:

многоформная эритема – одна из форм кожной аллергической реакции;

гломерулонефрит - воспаление почек;

нефротический синдром - поражение почек с большой потерей белка с мочой.

Как ранее сообщал УНИАН, у однодозовой вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson, которая должна в скором времени появиться в Украине, увеличился список побочных эффектов. К нежелательным реакциям после вакцинации добавили синдром Гиена-Барре.

Выявили 108 случаев развития указанного синдрома после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Один из случаев оказался летальным.

Автор: Анастасия Горбачева