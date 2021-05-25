Япония начала ускоренную программу массовой вакцинации в Токио и Осаке из-за вспышки коронавируса в этих городах.
Как пишет ВВС, военные создали центры, в которых могут делать тысячи прививок. Приоритет предоставляют пожилым людям.
В целом из-за позднего развертывания национальной кампании по вакцинации в Японии полностью вакцинированы около 1,9% населения.
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Как сообщается, в стране из-за больших ковид-вспышек в некоторых больницах заканчиваются места и кислородные точки. На фоне такой ситуации запланированы на июль Олимпийские игры в Токио могут перенести.
Напомним, в Японии в феврале зафиксировали новую мутацию коронавируса COVID-19, которая отличается от штаммов, ранее появившихся в мире.
Коронавирус в Японии: что известно
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