У Анатолия Витрака было более сложное течение болезни. Но после недели лечения недуг осложнился и у Ориси Витрак.

В Черновцах известная врач Орыся Витрак и ее супруг Анатолий Витрак умерли от осложнений коронавируса.

Муж умер ровно через неделю после смерти жены, сообщает molbuk.ua. Супруги заболели COVID-19 почти одновременно. Болезнь протекала с осложнением, поэтому мужа и жену направили на лечение в городскую больницу №4.

У Анатолия Витрака было более сложное течение болезни. Но после недели лечения недуг осложнился и у Орыси Витрак. Супругов перевели в городскую больницу №1, где лечат "тяжелых" коронавирусных больных.

Однако состояние Орыси Витрак очень быстро ухудшалось. Она пробыла в городской больнице №1 только один час и врачам не удалось ее спасти. 23 октября Орыся Витрак умерла.

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Женщину сразу не похоронили, потому что ожидали приезда дочери, проживающей в Германии. Она приехала на выходных и еще успела пообщаться с отцом. А уже на следующий день, 1 ноября, от осложнения в результате COVID-19 умер и Анатолий Витрак.

Им было по 61 году. Женщина отметила свой день рождения в сентябре. Анатолий Витрак должен был праздновать день рождения в ноябре.

Анатолий Витрак – бывший военнослужащий, а его жена последние годы жизни работала заместителем директора по медицинской части Черновицкой городской поликлиники №1.

Вчера с супругами Витраков простились родные и близкие.

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Автор: Виолетта Орлова