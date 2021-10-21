Кроме ковид-паспортов, врачи просят вернуть обязательное ношение масок. А Польша столкнулась с взрывным ростом случаев инфицирования.

Медики и ученые в Великобритании призывают власти страны снова сделать обязательным ношение масок в людных местах, призвать людей работать из дома, а также ввести ковид-паспорта из-за высокого числа новых случаев коронавируса.

Обязательное ношение масок и другие защитные меры были отменены почти повсеместно в Англии в июле. Их потенциальное возвращение вместе с внедрением ковид-паспортов - это так называемый "план Б", который власти разработали в сентябре на случай, если распространение коронавируса снова поставит под угрозу способность системы здравоохранения справляться с потоком пациентов.

Но правительство пока не планирует задействовать "план Б" и возвращать ограничительные меры. Оно считает, что вакцинация сдерживает напор вируса, и несмотря на рост новых случаев число госпитализированных и умерших остаются на относительно низком уровне по сравнению с началом года.

"Важно то, что наша программа вакцинации продолжает успешно разрушать прямую связь между большим числом заболевших и числом госпитализированных и умерших", - сказал представитель Даунинг-стрит.

Как заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, правительство продолжает исходить из того, что нужно учиться жить с вирусом. Он также подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации, призвав людей по своей инициативе делать "маленькие шаги": встречаться, по возможности, на улице, открывать окна во время встреч в помещениях, носить маски в людных местах (хотя это и не обязательно по закону).

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Коронавирус в Британии

В Британии за последние сутки было зарегистрировано почти 50 тыс. новых положительных тестов на коронавирус. За последнюю неделю в Британии каждый день заболевает более 40 тыс. человек. Среднее количество смертей в день за неделю составило 130, а 19 октября оно достигло 223. Число госпитализированных выросло на 10% и составило в среднем около 1100 новых пациентов в день.

Вакцинированные и невакцинированные в больницах

Данные министерства здравоохранения показывают, что за последние три недели во всех возрастных группах старше 18 лет невакцинированные люди оказывались в больнице с коронавирусом втрое чаще, чем привитые.

Вакцинация в Британии

С ноября прививки для подростков 12-15 лет будут доступны не только в школах, но и в центрах вакцинации. В этой возрастной категории вакцинировано пока всего 15% населения.

В целом по стране полностью вакцинировано 67,5% всех жителей, однако, ученые говорят, что те, кто сделал прививку более полугода назад, должны получить положенный им бустер - третью дозу вакцины.

"Мы знаем, что спустя шесть месяцев после второй дозы иммунитет к коронавирусу ослабевает - в некоторых случаях очень значительно, хотя это варьируется от человека к человеку", - сказал Би-би-си профессор Мартин Маршалл, глава Королевского колледжа врачей общей практики.

В настоящее время в Британии получить третью дозу вакцины имеют возможность 8 млн человек, однако пока только 3,8 млн воспользовались ею.

Новая мутация штамма "Дельта"

Тем временем ученые в Британии наблюдают за новой мутацией дельта-штамма коронавируса, AY.4.2. На первой неделе октября на нее пришлось 6% всех новых случаев заражения в стране. От "классического" дельта-штамма новый вариант отличается двумя шипами, однако ученые не считают, что ему свойственна повышенная заразность или что он представляет повод для беспокойства.

"Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы "Альфа" и "Дельта", которые были на 50-60% более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10%", - сказал Франсуа Баллу, директор института генетики при Университетском колледже Лондона.

"Хорошо, что мы в курсе и ведем наблюдения, но это не что-то катастрофическое, как раньше", - добавил он.

Тем временемв Польше наблюдается стремительный рост инфицирования коронавирусом. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что страна столкнулась с взрывным ростом случаев заражения.

"Последние два дня мы имеем дело со взрывом пандемии. Во вторник у нас было на 80% больше инфекций, чем неделю назад, а сегодня - на 100% больше. Если такое увеличение будет продолжаться, наши прогнозы на эту осень будут искажены", - сказал он.

По словам министра, правительство Польши пока не обсуждало возможность введения локдауна.

Между тем, Латвия стала первой европейской страной, где правительство ввело локдаун, готовясь к ожидаемой волне коронавируса. С 21 октября там будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая