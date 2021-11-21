Около 100 мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19.

Об этом начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда заявила делегации ВОЗ, приехавшей в центр, сообщает сайт "Хартия-97".

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По ее словам, около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса.

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда.

Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта.

"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

21 ноября 2021 года Польша заявила о том, что рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов.

Автор: Виктория Токарева