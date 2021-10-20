Возрастная структура смертности от коронавируса по итогам 2020 года отличается у стран со средним и высоким уровнем дохода на душу населения.

По оценкам Всемирного банка, в странах со средним уровнем дохода относительно молодые люди умирали от коронавируса чаще, чем в более богатых.

В число причин повышенного риска смертности более бедного трудоспособного населения отнесены редкость случаев удаленной работы и проживание в более многочисленных домохозяйствах.

Возрастная структура смертности от коронавируса по итогам 2020 года отличается у стран со средним и высоким уровнем дохода на душу населения. К такому выводу пришла группа экспертов Всемирного банка, которая изучила связь между возрастом, количеством смертей и национальным доходом во время пандемии.

В работе использована информация о смертях из-за коронавируса, из всемирной базы данных COVerAGE-DB, а также показатели избыточной смертности во время пандемии, взятые из национальных баз данных 41 страны. Поскольку авторы работы ограничили свое исследование 2020 годом, глобальная вакцинация от коронавируса во внимание не была взята.

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Как отмечают авторы, первые данные об умерших от коронавируса, собранные в Китае зимой 2020 года, свидетельствовали о том, что вероятность умереть от коронавируса у заразившихся повышается с возрастом.

Поскольку наибольшее число пожилого населения в основном сосредоточено в болатых странах, ожидалось, что в более бедных от эпидемии пострадает сравнительно меньшее людей. Однако оказалось, что в странах с высоким уровнем доходов на людей в возрасте до 65 лет приходилось в среднем 11% как официальных, так и избыточных смертей, в то время как для стран с уровнем дохода выше среднего эти показатели составили 40% и 37%, а для стран с уровнем дохода ниже среднего - 54%. Для целей исследования доходом ниже среднего считался промежуток от $1036 до $4045, выше среднего - от $4046 до $12 535, высоким - более $12 536.

Как показывают расчеты, существует положительная связь между доходом на душу населения и градиентом возрастной смертности, что говорит о более низкой вероятности смерти от COVID-19 в возрасте до 65 лет в более богатых странах.

По мнению авторов работы, это может объясняться рядом причин, и в первую очередь тем, что в странах с более низкими доходами менее распространена удаленная работа, следовательно, риски заразиться у продолжавших работать во время эпидемии выше. Во-вторых, в более богатых странах большее число пожилых на момент появления вируса проживали в домах престарелых, что делало их очень уязвимыми для заражения. Так, например, до середины 2021 года почти треть всех умерших от коронавируса в США являлись постояльцами таких учреждений или их сотрудниками. В-третьих, в более бедных странах люди чаще проживают в больших домохозяйствах, что делает изоляцию пожилых более сложной. Так, до 20% домохозяйств этих стран состоят одновременно из 20-летних и 60-летних, в то время как в богатых странах доля таковых не превышает 5%, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая