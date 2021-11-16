Несовершеннолетним вводят уменьшенное количество вакцины Pfizer.

В столице Австрии - Вене - начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, хотя Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще не одобрило иммунизацию для этой возрастной группы.

Отмечается, что несовершеннолетним вводят уменьшенное количество вакцины Pfizer, которую уже на месте определяет врач в зависимости от возраста, физического состояния и веса ребенка, передает wien.orf.at.

Отмечается, что пока детей будут вакцинировать в рамках пилотного проекта, по которому ежедневно около 200 детей могут получить прививку от коронавируса.

Вместе с тем пока в Австрии вакцинируют детей в так называемом режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не одобрило вакцинацию против COVID-19 для этой возрастной группы. Однако Министерство здравоохранения Австрии ожидает, что это произойдет 24 ноября.

Напомним, как писал УНИАН, в Израиле разрешили COVID-прививки детей 5-11 лет. Дозы вакцины для этой категории привезут в страну в ближайшие дни. Там детей будут вакцинироваться препаратами Pfizer и BioNTech в дозе 10 мкг.

Вакцинация от коронавируса детей: что известно

Автор: Виктория Гордиенко