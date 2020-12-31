В CDC надеются, что массовые кампании вакцинации начнутся на континенте в апреле.

Мир рискует допустить «моральную катастрофу», если вакцинация от коронавируса в странах Африки будет отложена, в то время как благополучные регионы планеты будут вакцинировать все свое население.

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Как сообщает REUTERS, такое заявление сделал глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг (John Nkengasong).

Сейчас в CDC надеются, что массовые кампании вакцинации начнутся на континенте в апреле.

При этом, в Африку пришла вторая волна пандеми и коронавирусная статистика стремительно ухудшается.

«Тянуть некуда, эти вакцины нужны нам прямо сейчас», - заявил Нкенгасонг.

По его словам, крупнейшими проблемами вакцинации в Африке стали недоступность вакцины и финансирование. При этом, богатые страны закупили себе вакцин с избытком.

«Мы не должны столкнуться с нравственным кризисом, при котором эти вещи будут лежать на складах в развитом мире, пока мы в Африке изо всех сил пытаемся их достать», - отметил глава CDC.

Африканские страны получат определенные партии вакцин по программе COVAX. В настоящий момент Африканский Союз ведет переговоры о дополнительной поставке препаратов с ЕС, Канадой и фармкомпаниями.

Неравентство в распределении вакцины

Ранее альянс международных организаций People’s Vaccine предупредил, что богатые страны предусмотрели закупку вакцины от COVID-19 в избыточном количестве, в то время как бедные будут страдать от ее тотальной нехватки.

67 бедных стран рискуют сильно отстать в темпах вакцинации.

По имеющимся данным, бедные страны в 2021 году будут способны вакцинировать от коронавируса лишь одного из 10 своих жителей, если фарминдустрия не примет срочные меры по наращиванию объемов производства вакцины.

В то же время, богатейшие страны уже приобрели достаточно доз, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения трижды. Особо тут преуспела Канада, которая купила в пять раз больше доз вакцины, чем необходимо населению на нынешнем этапе.

Богатые страны, которые представляют лишь 14% населения планеты приобрели 53% всех доз наиболее перспективных вакцин.

При этом в пяти из 67 бедных стран, о которых предупреждают в альянсе, уже зафиксировано около 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции. Это Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина.

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Автор: Дмитрий Захаров