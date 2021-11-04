Накануне в Греции зафиксировали почти 7 тыс. новых случаев CОVID-19 – это один из самых высоких показателей с начала года.

В Афинах несколько сотен медиков и соцработников устроили митинг против обязательной вакцинации.

Это произошло после того, как греческое правительство анонсировало дополнительные ограничения для невакцинированных граждан. В частности, непривитых работников больниц и соцучреждений угрожают отстранять от работы. Этим возмутились медицинские профсоюзы.

В Греции в настоящее время привито более 60% взрослого населения. Накануне там зафиксировали почти 7 тыс. новых случаев CОVID-19 – это один из самых высоких показателей с начала года.

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Кроме того, вспышку коронавируса фиксируют в Нидерландах, где полностью вакцинировано более 84% взрослых. По сравнению с прошлой неделей количество больных выросло почти вдвое. С 6 ноября Нидерланды возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях и расширяют количество заведений, куда будут пускать только с ковид-сертификатом. В Гааге против усиления карантина собрался стихийный митинг, завершившийся столкновениями с полицией. 13 протестующих задержали, говорится в сюжете ТСН.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая