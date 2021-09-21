Сейчас медики США рекомендуют прекратить полеты в Афганистан до тех пор, пока афганские эвакуированы не получат вакцину от кори и не выработают иммунитет.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за случаев заражения корью. Впоследствии в ведомстве рассказали, когда США смогут продолжить отправлять рейсы с эвакуированными на военные базы.

По информации Politico, Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют администрации Джо Байдена отправлять рейсы за афганцами лишь через 21 день после их вакцинации от кори - именно столько времени необходимо для выработки иммунитета от вируса.

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Ранее агентство не позволило забирать афганских эвакуированных с авиабазы Рамштайн в Германии и с авиабазы Аль-Удейд в Катаре как минимум неделю из-за соображений осторожности.

На прошлой неделе правительство США начало вакцинацию афганцев от кори. Примерно 60% афганцев, проживающих на зарубежных базах США, уже получили вакцинацию.

Захват власти в Афганистане талибами

Как сообщал УНИАН, движение"Талибан", которое вводило строгую версию исламского законодательства, когда руководило Афганистаном до 2001 года, вернуло полный контроль над страной.

Ранее талибы обнародовали решение постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин.

Кроме того, они запретили девочкам посещать среднюю школу (с 7 класса), а также приказали университетам разделить студентов и студенток на разные группы.

*** Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Ситуация в Афганистане: что известно

Автор: Виктория Гордиенко