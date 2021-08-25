Представитель администрации также заверил, что американские правоохранительные органы и контр-террористические службы проводят тщательную проверку, прежде чем эвакуированных допускают к эвакуации в США.

США будут проверять на COVID-19 всех эвакуированных из Афганистана и намерены организовать для них вакцинацию.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена. По словам источника, из-за стремительности операции количество прибывающих в страну афганцев варьируется, поэтому точную цифру назвать пока невозможно.

После тестирования на COVID-19 американцы могут отправиться домой, а других прибывших отправляют на различные американские военные базы, где им помогут обратиться за разрешением на работу, рассказал источник. Афганцы также должны будут связаться с организациями, которые занимаются расселением беженцев.

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Представитель администрации также заверил, что американские правоохранительные органы и контр-террористические службы проводят тщательную проверку, прежде чем эвакуированных допускают к США, передает Голос Америки.

Эвакуация из Афганистана: детали

Администрация президента Джо Байдена в последние недели ведет активную эвакуацию граждан США и афганских партнеров из кабульского аэропорта. Завершение вывода американских военных намечено на 31 августа.

Талибан заявил, что эвакуация всех иностранцев должна быть завершена до 31 августа, и что он не согласится на продление этого срока.

Автор: Ирина Погорелая