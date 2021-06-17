Новый вариант коронавируса Lambda, впервые обнаруженный в Перу, 14 июня был признан Всемирной организацией здравоохранения "вариантом, вызывающим интерес" в связи с его "повышенной распространенностью" в Южной Америке.

Новый штамм коронавируса Lambda обнаружен в 29 странах, по большей части - в Южной Америке, где, как предполагается, он и возник.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Как отметила ВОЗ, штамм Lambda, впервые обнаруженный в Перу, 14 июня был признан "вариантом, вызывающим интерес" в связи с его "повышенной распространенностью" в Южной Америке.

По данным властей Перу, Lambda получил широкое распространение в этой стране, и 81% всех случаев COVID-19, выявленных с апреля 2021 г., был вызван именно этим штаммом.

В Чили этот штамм был обнаружен в 32% всех проанализированных случаев за последние 60 дней. Он по распространенности уступает лишь штамму Gamma, впервые обнаруженному в Бразилии. О повышенной распространенности нового штамма сообщили также другие страны, включая Аргентину и Эквадор.

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Как отметила ВОЗ, штамм Lambda содержит мутации, которые могут повысить заразность вируса или усилить его устойчивость к антителам.

Тем не менее, как заявила ВОЗ, данных о новом штамме пока недостаточно. Для более полного понимания штамма Lambda требуются дополнительные исследования.

В отличие от "вариантов, вызывающих беспокойство", о которых часто пишут мировые СМИ, "варианты, вызывающие интерес", отслеживаются медицинскими организациями, однако пока не определены как варианты, несущие значительную угрозу для общественного здравоохранения.

Самым последним примером может служить штамм Delta. Впервые он был обнаружен в Индии и назван "вариантом, представляющим интерес". Однако 11 мая 2021 г. из-за его стремительного распространения по миру ВОЗ назвала этот штамм "вариантом, вызывающим беспокойство".

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Автор: Виктория Токарева