Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19 и фактически исключает летальные случаи в случае инфицирования штаммом “Дельта”.

В странах Западной Европы и США во время вспышек COVID-19, вызванных штаммом коронавирус "Дельта" уровень заболеваемости среди привитых является крайне низким.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

"Очередной рекорд: за прошедшие сутки в Украине привито от "ковида" почти 140 тыс. человек. Всего с начала кампании вакцинировано примерно 3 миллиона украинцев. Полностью завершили курс прививки 1,6 млн украинцев. И темпы вакцинации продолжают расти”, - отметил он.

По словам Радуцкого, новости из стран Западной Европы и США подтверждают важность прививок.

Читайте такжеВ мире зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса"Во время вспышки пандемии, которая вызвана штаммом "Дельта", уровень заболеваемости среди вакцинированных крайне низок. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и фактически исключает летальные случаи”, - подчеркнул депутат.

По данным премьер-министра Франции Жана Кастекса, 20 июля в стране заразились 18 тыс. человек, из них 96% - вакцинированные.

Президент США Джо Байден сообщил, что среди 10 тыс. человек, умерших от COVID-19 в последнее время, 99,5% не были вакцинированы.

Кроме того, Радуцкий подчеркнул, что штамм "Дельта" приближается к границам Украины.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о стремительном ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Радуцкий призвал украинцев не откладывать вакцинацию.

Штамм коронавируса "Дельта"

Как сообщал УНИАН, 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма “Дельта”, который является агрессивнее других известных вариантов, и который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

22 июля у 6 пациентов столичной Александровской больницы первичным тестированием было инфицирование штаммом "Дельта". Биоматериалы передали для подтверждения в Киевский лабораторный центр Минздрава.

Автор: Виктория Гончаренко