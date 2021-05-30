Рейс доставляет в Индию 184 кислородных концентратора.

Из Киева в Дели отправился самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом от Украины.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Гуманитарный груз сопровождают украинские спасатели.

"Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжкими последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора", - говорится в сообщении.

Вторым рейсом планируют передать еще 216 кислородных концентраторов.

Гуманитарная помощь Индии

7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об оказании гуманитарной помощи Республике Индия" из-за сложной эпидситуации с COVID-19.

Ситуация с COVID-19 обострилась в Индии в апреле. Несколько стран уже направили ей гуманитарную помощь.

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Автор: Людмила Жерновская