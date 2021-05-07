Президент Владимир Путин подписал указ об оказании Индии гуманитарной помощи.
Читайте также"Рекорды" COVID-19 в Индии: Ганди требует срочно ускорить вакцинациюСоответствующий документ №186/2021 опубликован на сайте главы государства.
"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: оказать гуманитарную помощь Республике Индия", - говорится в документе.
Кабинету министров необходимо обеспечить оказание гуманитарной помощи.
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