Кабинету министров необходимо обеспечить оказание гуманитарной помощи.

Президент Владимир Путин подписал указ об оказании Индии гуманитарной помощи.

Читайте также"Рекорды" COVID-19 в Индии: Ганди требует срочно ускорить вакцинациюСоответствующий документ №186/2021 опубликован на сайте главы государства.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: оказать гуманитарную помощь Республике Индия", - говорится в документе.

Кабинету министров необходимо обеспечить оказание гуманитарной помощи.

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Автор: Леся Лещенко