Прививку вакциной Pfizer лучше всего делать через четыре недели после прививки AstraZeneca.

Комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer дает хороший иммунный ответ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Оксфордское исследование.

Исследование показало, что прививку вакциной Pfizer лучше всего делать через четыре недели после прививки AstraZeneca. При этом смешанные схемы приема двух доз вакцин эффективны в любой комбинации - как в случае инъекции сперва вакцины AstraZeneca, а затем Pfizer, так и наоборот.

Лучше всего антитела формировались у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer. Оба смешанных варианта дали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Результаты были получены для комбинаций вакцин, вводимых с четырехнедельным интервалом 830 участникам.

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Автор: Олег Давыгора