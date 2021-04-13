И хотя заметно, что "британский" штамм стал более агрессивным к людям младшего возраста, ученые отмечают, что "пропорции клинически тяжелых последствий были одинаковыми для разных возрастных групп".

Ученые из Британии и США, провели 2 исследования "британского" коронавируса штамма (B.1.1.7). Ученые обнаружили, что он не такой смертельный, как считалось ранее.

Как пишет 24 канал со ссылкой на The Lancet, "британский" штамм коронавируса действительно заразнее, чем первоначальный вариант SARS-CoV-2. Но он не влияет на тяжесть болезни.

Ученые из Британии секвенировали 341 образец пациентов, которых госпитализировали с коронавирусом от 9 ноября до 20 декабря 2020 года. 198 из них были инфицированы штаммом B.1.1.7.

Госпитализированные с "британским" имели меньшее количество сопутствующих заболеваний, чем носители других штаммов, а также были моложе по возрасту. И чаще всего они принадлежали к группе этнических меньшинств.

И хотя заметно, что "британский" штамм стал более агрессивным к людям младшего возраста, ученые отмечают, что "пропорции клинически тяжелых последствий были одинаковыми для разных возрастных групп".

Поэтому команда исследователей не обнаружила связи между тяжестью течения болезни и происхождением вируса. Хотя заметила, что британский вариант вируса гораздо заразнее за начальную версию вируса.

Ученые из США также не обнаружили изменений в симптомах и продолжительности болезни во время инфицирования "британским" штаммом SARS-CoV-2.

"Британский" штамм коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко