Пока что испытания прошли на макаках.

Биологи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США презентовали результаты доклинических испытаний мРНК-вакцины от ВИЧ.

Результаты исследования на мышах и макаках опубликованы в журнале Nature Medicine, пишет N+1. Животным ввели мРНК, кодирующую информацию о белке ВИЧ Env и белке Gag вируса иммунодефицита обезьян.

мРНК заставляют организм создавать вирусоподобные частицы, не способные к размножению, но обучающие иммунную систему распознавать их.

Благодаря мышам исследователи убедились, что их вакцина вызывает выработку антител, а затем ввели вакцину макакам. После окончания курса прививок обезьянам каждую неделю ректально вводили вирус иммунодефицита обезьян - и через 13 недель две из семи обезьян в вакцинированной группе остались здоровы, а в непривитой заразились все животные.

Читайте такжеКаждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе: данные МинздраваКроме этого, обезьяны из вакцинированной группы заразились вирусом позже, чем непривитые животные - в среднем на 5 недель.

По словам ученых, вакцина снижает риск заразиться вирусом иммунодефицита при встрече с ним на 79% и действует не только на уровне антител, но и с помощью клеточного иммунитета. Уровни антител у животных были еще недостаточно высокими, чтобы полностью защитить животных от инфекции.

Биологи намерены и далее работать над эффективностью вакцины.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) дала зеленый свет новаторскому "инъекционному лечению ВИЧ длительного действия". Теперь около 13 000 пациентов получат возможность вместо обычной ежедневной антиретровирусной терапии делать всего две инъекции каждые два месяца для сдерживания инфекции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова