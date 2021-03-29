Эксперты отмечают, что решением могут быть спорт, свежий воздух, отдых.

Американская психологическая ассоциация (APA) заявила, что пандемия COVID-19 привела к национальному кризису психического здоровья. Болезнь так или иначе коснулась каждого: кто-то переболел сам, у кого-то до сих пор продолжается процесс восстановления, у кого серьезно болели близкие, а кто-то пережил потерю родственника, друга, партнера.

Читайте такжеNew York Times: После года жизни с COVID-19 никто до сих пор не знает, как предотвратить новую пандемию

Как пишет 24 канал со ссылкой на American Psychological Association, кроме того, пандемия стала причиной потери работы, финансовых трудностей, изоляции и в целом ухудшения социальных связей между людьми.

Все это приводит к эмоциональному истощению, кажется как будто вы потеряли контроль над своей жизнью. Человек может чувствовать, что он "застрял" и не способен выбраться сам.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Теперь оно определяется как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться".

В 2020 эмоциональное выгорание в связи с пандемией коронавируса стало еще более острой темой.

Люди по-разному могут испытывать эмоциональное выгорание, поэтому лучше всего обратиться к своему семейному врачу, чтобы тот помог установить потребность психологической реабилитации.

В то же время есть характерные признаки, которые могут помочь распознать эмоциональное выгорание:

недостаток мотивации

проблемы со сном

раздражительность

утомление

апатия

головные боли

проблемы с аппетитом

трудности с концентрацией внимания

иррациональный гнев

чувство страха

депрессия

Если у вас участились подобные переживания – это сигнал обратиться за помощью! Не бойтесь признать наличие трудностей, это отнюдь не слабость, будьте ответственными в вопросах, касающихся вашего здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко