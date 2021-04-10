Исследователи поняли, что расстройства настроения взаимосвязаны с генами циркадных ритмов, регулирующих сезонные, ночные и дневные циклы, а также циклы сна-бодрствования.

Американские исследователи Медицинской школы Университета Индианы создали анализ крови, который позволяет установить стадию депрессии у человека и спрогнозировать риск появления биполярного расстройства.

Работу опубликовали в журнале Molecular Psychiatry, пишет Громадське.

Читайте такжеШведские ученые выяснили, что тяжелые одеяла помогают людям с депрессией лучше спать

Руководитель исследования Александр Никулеску со своей командой изучали биомаркеры крови, свидетельствующие о посттравматическое стрессовое расстройство, болезнь Альцгеймера и склонности к суициду.

Исследование продолжалось четыре года, в нем приняли участие 300 человек. За добровольцами вели наблюдения, когда они находились в плохом и хорошем настроении. Ученые фиксировали изменения биологических маркеров в их крови.

Далее они использовали базу данных, разработанную на основе прошлых опытов, и определили 26 главных показателей. Биомаркеры отобрали и протестировали в других группах людей, чтобы выяснить, насколько правдивы предсказания специалистов.

Также исследователи поняли, что расстройства настроения взаимосвязаны с генами циркадных ритмов, регулирующих сезонные, ночные и дневные циклы, а также циклы сна-бодрствования. Этим специалисты объяснили, почему пациенты чувствуют себя плохо из-за сезонных изменений и нарушения сна.

По результатам исследования специалисты разработали тест, который определяет стадию депрессии и риск возникновения тяжелой формы болезни и биполярного расстройства. Тест также советует лучший выбор препаратов для больных. Фактически ученые нашли новый потенциальное средство для лечения депрессии.

Теперь Никулеску со своей командой планируют сотрудничать с фармацевтическими компаниями и другими врачами, чтобы начать использовать результаты своих исследований в работе с настоящими пациентами.

Справка УНИАН. Биполярное расстройство - это психическое заболевание, которое вызывает чрезвычайные изменения в настроении и уровни энергии человека. Примерно 45 млн людей в мире имеют это заболевание — такие данные приводила ВОЗ в 2019 году.

Конечно же, настроение всех людей меняется в зависимости от периодов жизни и все могут чувствовать подъемы и падения. Но у людей, которые имеют БАР, настроение колеблется между фазами депрессии и мании или гипомании. Как следствие, это значительно влияет на быт, профессиональную жизнь и взаимодействие с другими.

Во время фазы мании человек имеет чрезвычайно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостный и при этом легко раздражается. Во время фазы депрессии взгляд на жизнь становится отрицательным, человек чувствует себя несчастным и подавленным, у него нет надежды, что в будущем что-то улучшится, появляются суицидальные мысли, ненависть к себе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко