Даже после завершения рабочего дня, часто есть соблазн заглянуть в рабочий чат или ответить на несколько писем. Впрочем, это может негативно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье.
Как пишет The Sydney Morning Herald, если нет четких границ между домом и работой – последствия могут быть серьезные. Когда сотрудники отвечают на звонки или электронные письма дома, это влияет на их восстановление после работы – как умственно, так и физически.
В частности, австралийские ученые выяснили, что виртуальное общение с коллегами по рабочим вопросам, когда ваша смена закончилась, влияет на несколько факторов:
- рабочий стресс;
- баланс между работой и жизнью;
- здоровье и сон.
"Если находиться в постоянном состоянии повышенной бдительности, ждать оповещений о работе дома – это влияет на обмен веществ и иммунитет", – говорят эксперты.
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Это также создает склонность к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфекция, высокое кровяное давление и депрессия.
Недавние исследования ВОЗ и Международной организации труда показывают, что длительное рабочее время может даже увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Всего опросили более 2 200 работников в 40 университетах. Так, выявили высокий уровень стресса, который связывают с общением с коллегами в сети во внерабочее время. В частности, 21% респондентов имели руководителей, которые ожидали, что они будут отвечать на тексты, звонки и электронные письма, связанные с работой, после работы. 55% присылали по вечерам сообщения коллегам. 30% отписывали по работе коллегам на выходных, ожидая ответа в тот же день.
Люди из первой группы сообщили о более высоком уровне психологического расстройства и эмоционального истощения. Также у них чаще наблюдали головную боль и боль в спине. Хотя команда опрашивала работников университетов, это скорее всего, показывает общественную проблему общения в нерабочее время.
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