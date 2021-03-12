Основной причиной увеличения количества близнецов исследователи считают рост случаев искусственного оплодотворения.

На сегодня в мире человеческих близнецов рождается больше, чем когда-либо прежде.

Об этом свидетельствуют результаты первого глобального обзора в одном из ведущих мировых журналов репродуктивной медицины Human Reproduction, пишет Украинская правда. Життя.

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Так, с 1980-х годов количество близнецов увеличилось на треть – из 9 родов до 12 близнецов на 1000 случаев. То есть ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона близнецов, а каждый 42 родившийся ребенок – близнец. Но картина существенно отличается по регионам.

Исследователи проанализировали количество близнецов в 2010-2015 годах в 165 странах и сравнили их с показателями за 1980-1985 годы.

Наибольший рост обнаружили в Северной Америке (на 71%), Европе (на 60%) и Азии (на 32%). Только в 7 странах исследователи обнаружили снижение более чем на 10%.

В Украине в промежутке между 2010 и 2015 годами было от 9 до 12 родов близнецов на 1000 родов. Но данных об изменениях с 1980-х годов у ученых нет.

Увеличение числа близнецов происходит благодаря дизиготным детям, в то время, как количество монозиготных почти не изменилось и остается стабильной на уровне примерно 4 на 1000 родов во всем мире.

Основной причиной увеличения количества близнецов исследователи считают рост случаев искусственного оплодотворения.

Речь идет не только о методах ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), но и более простых, таких как стимуляция яичников и искусственное оплодотворение.

Еще одной важной причиной является отсрочка отцовства – шансы иметь близнецов возрастают с возрастом и достигают пика в возрасте от 35 до 39 лет.

В то же время исследователи считают, что человечество, возможно, достигло пика числа близнецов, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Европа и Северная Америка, из-за попыток добиться одноплодной беременности.

Сейчас акцент делается на одноплодных беременностях, которые более безопасны, говорит один из авторов исследования, профессор Кристиан Монд из Оксфордского университета: "Относительное и абсолютное количество близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины XX века. Это важно, поскольку роды близнецов связаны с более высоким уровнем смертности младенцев и детей, и с большим количеством осложнений для матерей и детей во время беременности, а также во время и после родов".

Исследователи планируют обновить свои результаты с данными за начало 2020-х годов, чтобы увидеть, действительно ли показатели рождаемости близнецов достигли пика и начали снижаться в странах с высоким уровнем доходов, и каким будет эффект более распространение искусственного оплодотворения в странах с низким и средним уровнем доходов.

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Автор: УНИАН