От избыточных килограммов и различных форм ожирения страдают более 56% жителей страны.

Большинство украинцев страдают от избытка веса — с этой проблемой столкнулись больше половины жителей нашей страны.

Об этом говорится в докладе "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2021 году", опубликованном Госстатом 10 августа.

Согласно статистическим данным, от лишнего веса и различных форм ожирения страдают более 56% граждан. Впрочем, за год этот показатель не увеличился.

Читайте такжеУкраинцы почти половину денег тратили на еду - ГосстатПричем женщины лучше следят за своей фигурой — среди них с избыточным весом сталкиваются 54,5%, тогда как среди мужчин таких 58,8%.

В норме вес у 42,4% жителей Украины, еще у 1,2% он понижен.

Как уточнили в статистическом ведомстве, в среднем украинцы весят 75 кг (71 кг - женщины и 80 кг - мужчины), а их рост 169 см (164 см у женщин и 175 см у мужчин). За год эти показатели не изменились.

Кроме того, ученая степень бакалавра наук и выше есть только у 29,7% населения в возрасте от 25 лет. Учатся такие люди в среднем 12,4 лет.

Также любопытно, что у 0,4% украинцев в возрасте от 14 до 25 лет нет никакого образования, они не умеют ни читать, ни писать.

Как уже сообщал УНИАН, в Украине за апрель умерли 68 621 человек. Это на 48,5 % больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Автор: Станислав Кожемякин