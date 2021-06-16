Это исследование помогает понять механизмы, которые вызывают серьезные тромбы у пациентов с COVID-19, что имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения.

У 39 человек из 1 миллиона инфицированных COVID-19 могут образоваться тромбы. Предыдущие исследования показали, что сгустки в крови являются частой причиной смерти пациентов с коронавирусом.

Как пишет MedicalXpress, ученые из Университета медицины и медицинских наук RCSI определили, как и почему у некоторых людей, больных на коронавирус, происходит опасный тромбоз.

Для этого медики проанализировали образцы крови, взятые у пациентов с коронавирусом, которые лежали в отделении интенсивной терапии в больнице Бомонт в Дублине. Ученые обнаружили, что баланс между молекулой, что приводит к свертыванию, которую называют фактором фон Виллебранда (VWF), и ее белком - регулятором ADAMTS13, серьезно нарушен у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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По сравнению с контрольными группами в крови пациентов с COVID-19 были более высокие уровни молекул VWF, способствующих свертыванию, и более низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови.

"Наше исследование помогает понять механизмы, которые вызывают серьезные тромбы у пациентов с COVID-19, что имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения", – считает доктор Джейми О'Салливан, автор-корреспондент исследования и преподаватель Королевского колледжа хирургов в Ирландии.

В то же время, по его словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, какой метод лечения этой проблемы будет эффективным.

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Автор: Виктория Гордиенко