Исследователи призывают следить за личной гигиеной и регулярно пользоваться ополаскивателем полости рта.

Люди, которые следят за гигиеной полости рта, имеют выше шансы избежать тяжелого течения коронавирусной болезни.

К такому заключению пришли египетские исследователи, сообщает Daily Mail.

Ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, то есть увеличивает концентрацию вирусных частиц.

Отмечается, что высокое содержание вируса в организме человека повышает вероятность серьезных симптомов COVID-19.

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Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.

На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

По его словам, другие полезные привычки в отношении здоровья ротовой полости, например регулярные чистка зубов и посещение стоматолога, "предотвращают или снижают тяжесть COVID".

Как уже сообщал УНИАН, в ВОЗ связали грязный воздух с тяжелым течением COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин