Ранее журналисты выяснили, что власти Китая угрожали Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Китай заявил, что предоставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий, но в то же время приветствовал отказ Украины поддерживать заявление о правах человека в китайском регионе Синьцзян.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщало, что Китай угрожал задержкой поставки вакцины от коронавируса CoronaVac, предназначенной для Украины, если она не прекратит поддерживать призыв ООН о более строгом контроле за правами человека в западном регионе Синьцзян.

В ответе на запрос Associated Press Китай заявил, что поставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий.

"Предоставляя вакцины и противоэпидемические материалы другим странам, Китай не имеет целью получить выгоду от других стран, и нет никаких дополнительных геополитических целей или политических условий", - говорится в ответе.

В то же время в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна приветствует решение Украины отказаться поддерживать упомянутый призыв ООН и изъять свою подпись из соответствующего заявления.

Читайте такжеКабмин принял ряд мер по противодействию коронавирусу штамма "Дельта"Также в китайском МИДе отметили, что не слышали о случаях, когда бы "Украина столкнулась с трудностями при импорте вакцин из Китая".

Китай шантажировал Украину вакцинами: что известно

Накануне Associated Press, ссылаясь на дипломатов двух западных стран, сообщило, что Украина убрала свое согласие из заявления о расследовании нарушения прав человека в китайском регионе Синьцзян после угроз Китая заблокировать запланированную поставку по меньшей мере 500 000 доз вакцины против COVID-19.

В заявлении более 40 стран призывают Китай разрешить немедленный доступ независимым наблюдателям в Синьцзян, где, по данным правозащитных организаций, практикуется жестокое обращение с уйгурами и другими преимущественно мусульманскими этническими группами в регионе.

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Перевод: Катерина Комолова