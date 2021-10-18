Местные власти ослабили ограничения для тех, кто едет отдыхать по турпакету.

Власти Туниса пошли навстречу иностранным туристам и ослабили антикоронавирусные ограничения и отменили карантин для тех из них, кто прибыл по линии туроператора.

Об этом 18 октября сообщил местный офис по туризму.

В ведомстве отметили заметное улучшение эпидемиологических показателей в Тунисе.

Благодаря этому, начиная с 16 октября освобождаются от семидневного карантина дети до 12 лет и пассажиры, которые прибывают чартерными или регулярными рейсами (на блочных местах) по турпакету и могут предъявить один из документов:

ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту;

сертификат о завершении полного курса вакцинации от COVID-19 не менее чем за 14 дней до прибытия.

Также перед поездкой путешественникам понадобится заполнить специальную декларацию здоровья, а в аэропорту по прибытии их будут ждать выборочные экспресс-тесты на антиген - получивших положительные результаты отправят на изоляцию в специальный центр.

Читайте такжеТурция изменит визовые требования для части туристов: кого это коснетсяТакже для въезда необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), а на территории страны - соблюдать санитарные нормы и правила организованных групп, то есть размещаться и передвигаться за пределами туристических объектов только туристическим транспортом.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце в Тунисе спустя год впервые отменили комендантский час, который ввели из-за пандемии коронавируса.

Автор: Станислав Кожемякин