По словам специалистов, для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока.

В Германии врачи назвали необычные признаки тромбоза вен, среди которых есть даже одышка.

Как сообщает Немецкое общество ангиологии, чаще всего встречается глубокий тромбоз, который сопровождается такими симптомами, как мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "горячей ноги" и отек лодыжки, пишет Obozrevatel со ссылкой на Focus.

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Однако встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом).

По словам специалистов, для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока.

Врачи предупредили, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью, чтобы не допустить шока и сердечной недостаточности.

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Автор: УНИАН