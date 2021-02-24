В Германии врачи назвали необычные признаки тромбоза вен, среди которых есть даже одышка.
Как сообщает Немецкое общество ангиологии, чаще всего встречается глубокий тромбоз, который сопровождается такими симптомами, как мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "горячей ноги" и отек лодыжки, пишет Obozrevatel со ссылкой на Focus.
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Однако встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом).
По словам специалистов, для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока.
Врачи предупредили, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью, чтобы не допустить шока и сердечной недостаточности.
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