Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 58,5 млн человек.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года.

Как сообщает Reuters, об этом в интервью швейцарским газетам заявил Дэвид Набарро - специальный посланник по вопросам преодоления COVID-19 ВОЗ.

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«Они (правительства – УНИАН) пропустили создание необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну (коронавируса – УНИАН)», - заявил он.

"Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года», - прогнозирует Набарро.

Он одобрительно отозвался о реакции азиатских стран, таких как Южная Корея, где на сегодня количество инфицированных относительно низкая. "Люди полностью вовлечены, они воспринимают поведение, которое затрудняет распространение вируса. Они держатся на расстоянии, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают наиболее уязвимые группы», - отметил Набарро.

Как сообщал УНИАН, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 58,5 млн человек.

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Автор: Екатерина Жирий