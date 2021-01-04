Для проведения теста нужен мазок из ротовой полости.

Турецкие ученые заявили о разработке нового экспресс-теста на выявление коронавирусной инфекции. По их данным, тест определяет результат за 10 секунд, а новая тест-система показала 99% эффективности.

Читайте такжеВ Турции усилили комендантский час из-за COVID-19

Об этом сообщили в Белкентском университете, пишет Украинская правда. Жизнь.

Для проведения теста нужен мазок из ротовой полости. Положительный результат теста определяется изменением окраски.

"Образец, взятый у пациента, смешивается со специальным раствором и наносится на чип обнаружения патогенов. Если в окружающей среде биосенсорное устройство обнаруживает патоген, его присутствие определяется с помощью флуоресцентного сигнала", – поясняют в университете.

Ученые отмечают, что в отличие от ПЦР-тестов, эта система основана не на репликации образца, а на выявлении присутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Еще одним преимуществом такого теста исследователи называют то, что он не нуждается в мазках из глубоких областей горла и носа.

Тест-систему планируют запустить в массовое производство и довести до пользователей в течение 2 месяцев.

Тест на коронавирус: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН