Турецкие ученые заявили о разработке нового экспресс-теста на выявление коронавирусной инфекции. По их данным, тест определяет результат за 10 секунд, а новая тест-система показала 99% эффективности.
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Об этом сообщили в Белкентском университете, пишет Украинская правда. Жизнь.
Для проведения теста нужен мазок из ротовой полости. Положительный результат теста определяется изменением окраски.
"Образец, взятый у пациента, смешивается со специальным раствором и наносится на чип обнаружения патогенов. Если в окружающей среде биосенсорное устройство обнаруживает патоген, его присутствие определяется с помощью флуоресцентного сигнала", – поясняют в университете.
Ученые отмечают, что в отличие от ПЦР-тестов, эта система основана не на репликации образца, а на выявлении присутствия вируса с помощью передовых оптических методов.
Еще одним преимуществом такого теста исследователи называют то, что он не нуждается в мазках из глубоких областей горла и носа.
Тест-систему планируют запустить в массовое производство и довести до пользователей в течение 2 месяцев.
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