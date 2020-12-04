Правительство Австрии хочет массово протестировать граждан страны на коронавирус, чтобы выявить бессимптомных инфицированных людей перед празднованием Рождества и Нового года.

Сегодня в Австрии началось массовое тестирование на коронавирус в федеральных землях Вена, Тироль и Форарльберг. Оно является добровольным и бесплатным. В нем могут принять участие жители страны в возрасте от шести лет.

В остальных регионах Австрии массовое тестирование должно начаться в ближайшие дни. Местные СМИ сообщают, что в Вене перед центрами, где делают тестирование, в пятницу утром выстроились очереди людей, пишет DW.

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Правительство Австрии взяло за пример опыт Словакии и ввело это тестирование, чтобы обследовать миллионы жителей и, в частности, выявить бессимптомных инфицированных коронавирусом людей для расторжения цепей заражений перед празднованием Рождества в семейном кругу.

Для прохождения тестирования необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-портале. При этом 3 декабря уже было почти 100 тысяч регистраций, сообщает информагентство Reuters.

Далее в специальных центрах зарегистрированным людям делают быстрые тесты на антиген - берут мазок из носа или горла. Отмечается, что результат можно получить на сайте за несколько минут.

Если результат теста оказывается положительным, тогда проводят ПЦР-тест, потому что тесты на антиген считаются менее надежными, а иногда могут показывать ложные положительные результаты. Те, кто таки получит положительный результат ПЦР-теста, должны будут немедленно уйти на карантин дома. Отмечается, что правительство Австрии планирует повторить эти тесты в январе. Всего в Австрии проживает около 8,9 миллиона человек.

Напомним, в Словакии, где проживают 5,5 миллиона человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считало альтернативой локдауну. Тестирование было добровольным, в нем призывали принять участие граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

В первом этапе приняли участие 3,6 миллиона жителей страны. Второй этап тестирования провели 7-8 ноября. В нем приняли участие 2 миллиона словаков. Те из них, кто имели на руках отрицательный результат теста, получили возможность свободно передвигаться по стране во время действия частичного локдауна, который предусматривал ограничения на передвижение в стране.

Впоследствии премьер страны сообщил, что правительство меняет свою стратегию по проведению общенационального тестирования и отложил на неопределенный срок запланированное повторное тестирование.

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Автор: УНИАН