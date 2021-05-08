Идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса перед этим поддержали Еврокомиссия.

Лидеры стран-членов Евросоюза не смогли прийти к единой позиции относительно интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса.

Читайте такжеThe Guardian: В Британии начались испытания лекарства от COVID-19«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это (отмена патентов.- ред.) может стать волшебным решением проблемы», - сказал председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита, передает ТАСС.

Идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса ранее поддержали Еврокомиссия, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден. Ее также одобрил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Чтобы ослабление правил вступило в силу, с ним должны согласиться все члены Всемирной торговой организации.

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Автор: Ирина Погорелая