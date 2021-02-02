Никаких разрешений по выходу на европейский рынок для российского разработчика предоставлено не было.

Минздрав Армении одобрило использование так называемой российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.

Об этом сообщает Арменпресс.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роскомнадзора РФ Анна Попова были в Ереване и передали Армении образцы вакцины "Спутник V".

В Ереване утверждают, что у 15 добровольцев после вакцинации российским "Спутник V" осложнений не зафиксировали.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

12 января стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В то же время никаких разрешений по выходу на европейский рынок для российского разработчика предоставлено не было.

Что известно о российской вакцине от COVID-19?

Издание Bloomberg писало, что в России чиновники и олигархи раньше других получили экспериментальную вакцину от COVID-19. Хотя ее безопасность и эффективность доказана не была.

В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19. В частности, главный инфекционист страны указал на то, что Москва так и не закончила все этапы клинических испытаний.

Журнал Science заметил, что Россия нескоро сможет пользоваться своей вакциной. Ведь сама знает, что ее вакцина еще не готова. Об этом свидетельствуют регистрационные документы самого препарата, которыми хвастался Путин.

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Автор: УНИАН