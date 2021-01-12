Переговоры продолжаются между российской компанией и Европейским агентством по лекарственным средствам.

Европейское агентство по лекарственным средствам ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге, сообщает "Европейская правда".

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В то же время он отметил, что никаких разрешений по выходу на европейский рынок для российского разработчика предоставлено не было.

"Переговоры продолжаются между российской компанией и Европейским агентством по лекарственным средствам. Компания еще не подала заявку на получение маркетингового разрешения. Однако Европейское агентство находится в процессе предварительных переговоров с российским разработчиком вакцины", - сказал он.

Ранее в Германии не исключили производства российской вакцины на территории ЕС, однако для этого необходимо одно условие. Как заявила представительница немецкого правительства Ульрике Деммер, российская вакцина должна пройти одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам получило заявку на условное маркетинговое разрешение для вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом.

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Автор: УНИАН