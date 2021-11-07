Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который 38-й день продолжает голодовку в тюрьме, критическое, и ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.

Об этом заявил журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе после посещения пациента, сообщает "Новости - Грузия".

"Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация на данный момент критическая", — сказал он.

Кипшидзе призвал созвать консилиум врачей, приглашенных Минздравом Грузии пару недель назад для мониторинга за состоянием здоровья экс-президента.

Читайте такжеОбъявивший голодовку Саакашвили отреагировал на видео, на котором якобы ест: раскрыл, что принимал"Я прошу членов консилиума немедленно собраться и решить, что делать. Его состояние станет критичнее критического, возможно, через несколько часов", — добавил он.

Арест Саакашвили

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику. 6 ноября Саакашвили заявил об отказе от сока, витаминов и глюкозы.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

10 ноября должен начаться судебный процесс над Саакашвили по делу о погроме в телекомпании "Имеди", и власти, исходя из мер безопасности, рассматривают вопрос о том, чтобы организовать суд в Руставском пенитенциарном учреждении.

Представитель Службы госбезопасности Грузии Бачо Мгеладзе заявил, что сторонники Саакашвили планируют заблокировать здания парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится экс-президент.