На саммите планируют обсудить координацию усилий по борьбе COVID-19. В частности, производство и распространение вакцин.

Власти США хотят устроить международный саммит по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, некоторые страны уже уведомлены об этих планах.

Мероприятие планируется приурочить к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, которые должны состояться за неделю до конца сентября, говорится в сообщении.

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Собеседники газеты рассказали об идее обсудить на саммите координацию усилий по борьбе COVID-19. В частности, производство и распространение вакцин, поставки кислорода в нуждающиеся страны и возможность совместных исследований и разработок, передает kommersant.

Коронавирус в мире

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.

С начала пандемии в мире зарегистрировано 221,9 млн случаев коронавируса. Суточный прирост числа заболевших превышает 800 тыс. Умерли за все время 4,5 млн человек с COVID-19. По числу заразившихся первое место в мире занимают США.

По мнению ВОЗ, мир вышел на плато по заболеваемости.

Автор: Ирина Погорелая